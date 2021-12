Salve Jorge: Théo recebe a notícia da morte de Morena

Nesta quinta-feira, em Salve Jorge, Raquel conta para Lívia que ela e Helô perseguiram Wanda pelo shopping. Carlos repreende Antônia pela displicência com os negócios. Ricardo e Helô conversam sobre a boate onde Morena estava presa. Russo localiza onde supostamente Morena teria sido enterrada e avisa a Lívia. A notícia da morte de Morena é publicada nos jornais e se espalha rápido no Alemão, e todos temem pela reação de Lucimar. Helô acredita que podia ter evitado a morte de Morena. Celso induz Raissa a pedir para ficar com ele, e Isaurinha repreende a neta.

Lucimar fica sabendo da notícia da morte da filha e se culpa. Demir orienta Murat a ficar perto de Morena para disfarçar melhor que os dois são um casal. Russo fala para Irina que Lívia mandou levar Wanda para a Turquia. Rosângela obriga as moças traficadas a ver seu comercial. Theo recebe a notícia da morte de Morena. Morena fala de Theo para Zyah. Wanda recebe ameaças anônima pelo celular. Érica consola Theo. Lívia lamenta a morte de Morena para Stenio. Lucimar fala para Junior que a mãe morreu. Sheila fica sabendo da morte da amiga e decide contar toda a verdade sobre Morena para Lucimar.

