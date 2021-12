Salve Jorge: Theo protege Érica de Celso

No capítulo de Salve Jorge desta terça-feira, 5, Lívia abriga Wanda. Helô tenta acalmar Lucimar após a fuga de Wanda. Celso tenta falar com Érica, mas ela se recusa a vê-lo. Helô e Stenio passam a noite juntos. Theo protege Érica de Celso. O capitão manda rezar uma missa para Morena. Lívia mente em seu depoimento para Helô. Lucimar reclama de Sheila ter deixado Wanda escapar. Por meio de seu perfil falso na internet, Morena pede um telefone para se comunicar com Helô. Raquel procura Lívia e Wanda fica tensa.

Theo se emociona ao falar com Érica sobre Morena. Sheila conta para Helô que um coronel que trabalha com Theo é cúmplice de Wanda. Raquel acredita que Lívia esteja tendo um caso com Élcio. Zyah não gosta quando Demir fala que voltará à boate de onde tiraram Morena. Waleska provoca Irina na frente de Rosângela. Raissa destrata Carlos. Leonor avisa a Thompson que eles visitarão Lucimar. Wanda se sente ameaçada pelo do piloto do jatinho em sua fuga.

