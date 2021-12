Salve Jorge: Theo procura Morena e os dois se beijam

Nesta segunda-feira, 06, em Salve Jorge, Morena tenta explicar o trabalho nas ruas de Istambul para Theo. Morena enfrenta Lívia na rua e Aziz a repreende. Jô avisa Almir que há uma escuta no quarto em que ele encontra Waleska. Morena decide contar toda a verdade para Theo. Uma camareira disfarçada ajuda Morena a se esconder de Russo. Lívia manda sua equipe atingir Morena através dos filhos. Mustafá foge do hospital. Aisha diz a Zoe que não está satisfeita com sua família biológica.

Neuma percebe a presença de um homem suspeito próximo à casa de Lucimar. Aisha ouve uma discussão entre Berna e Mustafá e descobre a verdade sobre sua adoção. Helô pensa em trazer Morena de volta ao Brasil. Lívia tenta provocar Theo. Mustafá se desespera com o sumiço de Aisha. Stenio orienta Berna a voltar para a Turquia. Uma mulher chega para falar com Wanda no presídio. Garcez flagra Rosângela e Haroldo juntos. Theo procura Morena e os dois se beijam.

Perdeu o capítulo de sábado, 04? Assista aos vídeos.

