Salve Jorge: Théo não aceita receber o dinheiro de Lívia

No capítulo de Salve Jorge desta quarta-feira, 27, Helô avisa a Morena que terá uma conversa séria com ela. Theo encontra uma foto de Morena e se emociona. Helô pede para Barros não falar nada sobre Theo para Morena. Áurea sente-se mal de novo e Theo a leva para um hospital. Lívia tenta disfarçar para Wanda sua angústia por causa de Theo. Cacilda se preocupa com Áurea. Lena avisa a Theo que Stenio quer falar com ele. Theo não aceita receber de volta o dinheiro de Lívia. Celso desautoriza Antônia e Isaurinha se irrita.

Aída estranha o comportamento de Amanda. Ayla reclama de Cyla ter deixado Bianca dançar em seu restaurante. Zyah se afasta de Bianca. Stenio estranha a reação de Lívia ao saber da decisão de Theo. Érica comenta com Márcia que Áurea está querendo atrapalhar sua mudança. Lívia se irrita com Wanda. Pescoço marca um encontro com Vanúbia. Helô chama Lucimar para conversar. Barros leva Morena para falar com a delegada.

