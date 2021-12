Salve Jorge: Theo impede Junior de sofrer um acidente

Nesta quinta-feira, 27, em Salve Jorge, Helô estranha a mensagem de Morena. Wanda marca um encontro com Lucimar no Alemão. Vanúbia provoca Clóvis. Dois menores do abrigo fogem com Junior. Érica decide ajudar Theo a procurar Junior. Helô conhece Wanda, mas não a reconhece. Jéssica tenta fugir da festa para a qual foi levada. Helô liga para a boate e Russo atende. Theo encontra o abrigo para onde Junior foi levado.

Lurdinha e Caique implicam com Aisha na praia. Helô tenta conversar com Berna. Junior foge dos meninos maiores. Theo repreende um dos rapazes para saber o paradeiro de Junior. Lívia negocia mais um tráfico de menores. Raquel fica interessada em Élcio. Coronel Nunes encontra um bebê no carro de Lívia e a leva para a delegacia. Ayla decide se mudar para a Capadócia. Bianca fala para Zyah que não quer ter filhos. Theo impede Junior de sofrer um acidente.

