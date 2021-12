Nesta quarta-feira, 28, em Salve Jorge, Theo e Morena terminam o noivado por causa da viagem. Zyah acolhe Ayla. Sarila se desespera com o sumiço da enteada. Vizinhos veem Ayla e Zyah juntos e avisam Sarila. O guia decide se casar com Ayla. Bianca não atende o telefonema de Zyah.

Aisha e Berna fazem as pazes. Pescoço se encontra com Vanúbia. Diva fala com Thompson sobre a venda da casa. Lívia fala para Wanda que colocou uma escuta na boate. Morena entrega seus documentos para Wanda.

