Salve Jorge: Théo e Érica se beijam

Nesta terça-feira, 8, em Salve Jorge, Morena e Jéssica veem dois homens suspeitos. Jéssica se sente mal e todos se preocupam. Lucimar estranha o comportamento da filha. Wanda leva Jéssica para o quarto de Lívia.

Os moradores estranham que Morena não tenha voltado com Lucimar. Morena cuida de Jéssica. Pepeu não gosta quando Drica reserva o dinheiro para pagar Salete. Nunes vê Wanda com Morena e Jéssica. Theo e Érica se beijam.

Sheila reclama do jeito como Morena a trata. Theo pede para reatar com Érica. Celso recebe o comunicado da ação de Antônia e fica furioso. Helô questiona Berna sobre a doação para Lívia. Farid não deixa Tamar dar comida para a nora. Bianca fica com ciúmes de Zyah com as turistas. Wanda diz que levará Lucimar para a Turquia e Morena se desespera.



