Salve Jorge: Théo e Érica reatam

No capítulo de Salve Jorge desta terça-feira, 12, Berna conta para Helô que Adalgisa é Wanda e que ela está envolvida no sequestro de Aisha. Theo enfrenta Lívia. Haroldo fala para Stenio que Drica quer voltar com Pepeu da Turquia. Rosângela fala com uma menina na praia com más intenções. Helô busca Aisha no aeroporto. Mustafá sente falta das joias de Berna e a questiona. Passam-se dois meses. Theo e Érica reatam e decidem morar juntos. Morena conta para Tamar onde morava no Brasil. Esma cobra de Ayla um filho para Zyah. Waleska volta para a boate. Wanda suspeita de que Lívia esteja apaixonada por Theo.

Lurdinha esconde de Delzuite o cordão que ganhou de Boca. Sheila conta para Lucimar que Theo está morando com Érica. Helô teme a reação de Aisha quando encontrar sua família biológica. Ricardo entrega a Jô uma nova identidade. Demir avisa a Morena que Waleska voltou. Maitê combina que Zyah seja seu guia quando estiver na Capadócia. Carlos aconselha Antônia a fechar sua empresa. Drica faz chantagem emocional com Helô para voltar ao Brasil. Wanda comenta com Irina que Lívia está apaixonada por Theo. Demir entrega o telefone a Waleska.

