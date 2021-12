Salve Jorge: Theo chega para sua festa surpresa

Nesta quinta-feira, 13, em Salve Jorge, Wanda telefona para Lucimar e intimida Morena. Raquel fica animada ao saber que Leonor possui um testamento. Wanda chantageia Berna. Celso pergunta a Simone/Irina pela sala do suposto escritório, mas ela desliga o telefone sem respondê-lo. Bianca fica animada para aprender a dançar como uma turca. Demir discorda de Zyah querer ficar com Bianca. Simone/Irina tenta enganar Celso e Antônia.

Delzuite briga com Vanúbia e Pescoço se emociona. Ayla ouve Bianca se declarar para Zyah. Maitê pede para Bianca voltar para o Brasil. Jéssica avisa a Morena para tomar cuidado com Rosângela. Theo chega para sua festa surpresa. Áurea se decepciona ao ver Érica com Ricardo. Stênio surpreende Helô. Djanira/Wanda vai à casa de Berna e conhece Mustafa.

