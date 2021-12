Salve Jorge: Théo chega ao aeroporto e Morena vai embora

Nesta segunda-feira, 3, em Salve Jorge, Morena conversa com Lucimar sobre sua viagem. Helô fala com Maitê que Stenio continua dormindo em sua cama. Aisha escreve uma carta para tentar descobrir notícias sobre seus documentos. Helô acha que a adoção de Aisha foi ilegal. Morena espera o telefonema de Théo.

Sarila questiona Zyah sobre Bianca. Ayla fica com ciúmes do noivo. Érica pede para Márcia inventar uma desculpa para não atender Élcio. Wanda marca de buscar Morena em casa. Lucimar pede para a filha desistir de viajar. Jéssica fala com Adam sobre o bilhete que pediu para ele entregar.

Irina e Russo estranham a ida de Wanda para Istambul. Theo vê a mensagem de Morena, se desespera e pede ajuda a Érica. Morena segue de táxi para o aeroporto. Aída bate no carro do coronel. Théo impede um assalto no ônibus em que está. Morena chega ao aeroporto e descobre que seu voo atrasou. Théo rouba uma moto e segue para o aeroporto. Wanda instrui Morena para embarcar. Théo chega ao aeroporto e vê o avião de Morena decolar.

