Salve Jorge: Théo beija Morena

Nesta quinta-feira, 17, em Salve Jorge, Théo e Morena se beijam. Jéssica entra no hotel de Lívia e reconhece o local. Morena mente para Théo e afirma que não esteve em Copacabana. Morena afirma a Théo que não vai mais se separar dele. Jéssica conta para Morena que encontrou o hotel para onde foram levadas. Érica descobre que Théo não dormiu em casa. Élcio insiste em se fazer de amigo íntimo do coronel na mansão dos Flores Galvão.

Théo descobre que Érica sabia da volta de Morena. Théo discute com Áurea e Érica. Russo intimida Morena. Sarila convida Zyah para a festa de noivado de Ayla. Théo encontra Morena no colégio de Junior. Helô não gosta de saber que Stênio dormirá em sua casa. Théo reconhece Jéssica e afirma que a viu com Morena em Copacabana.

adblock ativo