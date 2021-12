Salve Jorge tem a pior audiência dos últimos 12 anos

Glória Perez vai ter que se reiventar se quiser recuperar a audiência das 21h da Rede Globo. A novela Salve Jorge marcou 30,8 pontos de audiência, em média, nos primeiros 26 capítulos. É o pior índice em 12 anos, segundo a Folha de S. Paulo.

A autora Glória Perez já está mudando o rumo da história. A participação de Carolina Dieckmann, que morreria no início vítima de tráfico humano, foi esticada e ela passará a dividir as atenções de protagonista com Nanda Costa, a mocinha da história. O núcleo da Turquia também perderá espaço na novela.

