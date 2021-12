Salve Jorge: Stenio e Helô se beijam

Nesta terça-feira, 15, em Salve Jorge, Helô consegue sair do carro incendiado. Stênio se desespera com a notícia e vai até a casa da ex. Stênio e Helô se beijam. Pescoço inventa uma doença para não ir à delegacia.

Sheila briga com Morena porque a amiga se recusa a lhe passar o telefone de Wanda. Amanda e Yolanda descobrem que Antônia está no flat de Carlos. Celso destrata Wanda. Áurea conta para Morena que Théo e Érica estão prestes a ficar noivos.

Berna pede para se encontrar com Wanda. Jéssica e Morena entram no prédio de Helô pela garagem. Bianca resolve voltar para o Brasil. Delzuite chega com Pescoço à delegacia. Érica pede para conversar com Théo sobre o noivado. Helô conta para Morena e Jéssica que Barros as viu em uma boate e acredita que as duas se tornaram garotas de programa.

