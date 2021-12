Salve Jorge: Stênio conta para Helô que Lívia mentiu

Nesta sexta-feira, 26, em Salve Jorge, Márcia aconselha Érica a conversar com Theo. Drago repreende Élcio por ter dado o endereço de Érica para Lívia. Berna se lamenta para Fatma. Wanda pede segredo sobre o dinheiro para Aisha. Lívia fica satisfeita com o depoimento de Haroldo. Áurea pede para Érica voltar com Theo. Wanda repreende Lívia pelo erro que cometeu na audiência. Jô consegue ficar no caixa da boate. Farid exige que Cyla deixe Ayla dançar no restaurante com a brasileira. Stenio conta para Helô que acredita que Lívia mentiu na audiência.

Theo diz a Nunes que acredita que pode provar que Lívia mentiu em seu depoimento. Leonor pede ajuda a Arturo e Isaurinha para lidar com Amanda e Celso contra Carlos. Caique conhece Aisha. Berna procura Helô. Lurdinha se chateia com a falta de notícias de Aisha. Theo avisa a Áurea que precisa falar com Helô. Rosângela pensa em dispensar Garcez por causa de Haroldo. Érica vê o DVD enviado por Lívia e decide mostrá-lo ao coronel. Russo elogia Jô/Lohana para Irina. Almir avisa a Waleska que Morena voltará para a Turquia. O homem suspeito aparece na casa de Lucimar, mas Neuma consegue mandá-lo embora. Morena vê Russo no aeroporto.

