Salve Jorge: Russo negocia o preço de Morena com Zyah

Theo e Lívia discutem e Áurea fica assustada. Russo confirma a gravidez de Morena. Mustafá questiona Adam sobre Morena e descobre que ela lhe falou a verdade. Aisha faz o exame de DNA para confirmar se o rapaz que encontrou pela internet é mesmo seu irmão. Lurdinha conta para a delegada que conheceu Santiago que lhe foi apresentado como sobrinho de Wanda. Mustafá pede para Zyah ir à boate falar com Russo sobre Morena. Lurdinha vai até a delegacia e reconhece a foto de Santiago. Raissa se revolta contra Antônia. Márcia aconselha Érica a ter cuidado com Celso. Helô se surpreende com o que Theo fala de Lívia e pede para conversar com ele.

Lívia procura Stenio. Helô suspeita de que Morena tenha sido traficada. Waleska fala para Morena que Mustafá esteve na boate procurando Russo. Morena teme que Mustafá queira contar sua proposta para Russo. Galdino cobra a cadeira que encomendou a Pescoço para Delzuite. Lívia decide processar Theo. Raquel percebe a troca de olhares entre Élcio e Bianca. Berna estranha a inquietação de Mustafá. Zyah vai falar com Russo. Tamar conta para Ayla que seu marido foi a uma boate. Russo negocia o preço de Morena com Zyah.

