Salve Jorge: Russo fica com Rosângela

Nesta terça-feira, 5, em Salve Jorge, Stenio não deixa Helô interrogar Wanda. Lena se surpreende com o convite de Helô para um café. Wanda não gosta quando Lívia se recusa a acabar de vez com Helô. Morena tem um plano para dar prejuízo na boate.

Irina fica satisfeita com o desempenho de Rosângela. Wanda resolve armar com Santiago um atentado contra Helô. Garcia pede para jantar com Rosângela, e Irina a avisa para tomar cuidado com o que falará para ele. Russo manda um recado para Lucimar fingindo ser Morena.

Wanda procura Rayanne e Lurdinha. Helô é seguida por dois homens. Ayla pede que Mustafá a mande com Zyah para o Rio de Janeiro. Thompson fica nervoso ao falar com Lucimar.

Nunes avisa que Élcio e Theo competirão juntos pelo regimento. Érica reata com seu antigo namorado do Sul. Waleska ajuda Morena a sabotar a boate. Russo fica com Rosângela. Helô surpreende o homem contratado para matá-la.

