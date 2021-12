Salve Jorge: Russo e Wanda chegam à delegacia

Nesta sexta-feira, 25, em Salve Jorge, Helô comenta com Barros que Lívia pode ter mandado interditar o banheiro para evitar o escândalo em seu desfile. Berna culpa Helô por sua separação. Leonor conta para Helô que Drica e Pepeu estão mantendo Salete presa. Lena conta para Lívia detalhes sobre o atentado contra Helô. Russo avisa a Wanda que eles foram intimados para comparecer à delegacia.

Rosângela ganha um quarto na boate. Salete e Fatima encontram diversos recibos de compras entre os pertences de Pepeu e Drica. Isaurinha percebe que Celso conseguiu deixar Raissa confusa com as insinuações contra Antônia. Áurea fica desconfiada quando Morena diz que nunca se envolveu com drogas. Russo e Wanda chegam à delegacia.



