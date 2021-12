Salve Jorge: Russo dá sinal para bandido matar Morena

Nesta segunda-feira, 29, em Salve jorge, Almir explica a Morena o que ela precisa fazer quando estiver com Russo. Waleska ouve Russo dizer que capturaram Morena. Mustafá e Berna discutem sobre o comportamento de Aisha. Drica e Pepeu contam para Helô sobre a discussão que ouviram na casa de Stenio. Mustafá vê o resultado do exame de DNA de Aisha e fica eufórico por ela não ser filha de Wanda. Sheila fala com Rosângela. Lívia tenta saber notícias de Theo com Wanda e Irina fica surpresa. Waleska demonstra para Almir receio sobre a sua segurança e a de Morena.

Delzuite se reconcilia com Pescoço. Stenio conta para Helô que o exame de DNA de Aisha deu positivo. Mustafá tenta consolar Berna. Helô conversa com Barros sobre o caso de Delzuite. Rosângela marca um encontro de Sheila com Wanda no hotel. Morena teme ser baleada por Russo. Helô prende Stenio no quarto para falar com Barros. Morena grava toda a conversa que tem com Russo, que dá o sinal para um mendigo disfarçado mirar em Morena.

