Salve Jorge: Russo chega com Morena em Istambul

Neste sábado, em Salve Jorge, Wanda manda Irina preparar Rosângela. Berna discute com Helô. Barros fala para Helô que Jéssica e Morena não foram reconhecidas na casa noturna.

Russo manda uma mensagem para Lucimar. Wanda afirma a Lívia que Rosângela é confiável. Helô ouve Lurdinha e Rayane falando sobre o bebê que estava no carro de Wanda e desconfia. Delzuite se esconde na laje de Vanúbia. Mustafá exige que Stênio pague o dinheiro que Pepeu roubou de Berna. Helô manda Barros investigar Wanda. Russo chega com Morena em Istambul.

Celso tenta mostrar as fotos de Antônia e Carlos para Raissa. Lucimar chora abraçada a Thompson. Helô assiste à fita de segurança do hotel de Lívia. Theo não atende ao telefonema de Junior. Áurea reclama de Morena para Cacilda. Celso mostra a Antônia as fotos que tirou dela com Carlos. Helô orienta Barros a tentar reconhecer o homem que está com Lívia no carro. Russo leva Morena de volta ao alojamento das mulheres traficadas.



