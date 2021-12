Salve Jorge: Rosângela vê Morena no aeroporto

Nesta quarta-feira, 24, em Salve Jorge, Wanda fica apreensiva com Mustafá, que disfarça a hostilidade. Morena se despede da mãe e vê Theo de longe, antes de ir para o aeroporto. Áurea reclama de o filho não ir atrás de Érica. Morena vê Rosângela embarcando novas vítimas e se esconde. Ciro conta para Theo que ouviu Élcio passar informações sobre seu voo para Lívia. Rosângela é elogiada por Lívia e é promovida. Mustafá manda Wanda devolver a joia que ganhou de Aisha. Lívia repreende Wanda.

Nunes avisa a Érica para tomar cuidado com Lívia. Aída pede para Stenio ajudá-la a retirar Carlos da presidência da empresa. Aisha descobre que Mustafá pegou de volta a joia de Wanda e fica transtornada. Lívia não deixa Wanda atender ao telefonema de Aisha. Lurdinha pede para Rayanne e Samantha não darem notícias de Pescoço para Delzuite. Helô fica nervosa com a presença de Drica e Pepeu em sua casa. Rosângela vê Morena no aeroporto.

