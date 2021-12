Salve Jorge: Rosângela vê Lívia na boate

Nesta quarta-feira, 19, em Salve Jorge, Jéssica ajuda Morena. Rosângela tenta se aproximar de Irina. Áurea convence Theo a se afastar de Junior. Lívia manda Russo e Irina testarem a fidelidade de Rosângela. Theo diz para Junior que eles vão ficar sem se ver por um tempo. Waleska se revolta com Rosângela. Lurdinha pede para Caique levá-la a Istambul. Stênio conversa com Creusa sobre a compulsão de Helô. Yolanda se interessa por Celso. Delzuite explica a Lucimar que sua filha morreu na maternidade no dia seguinte ao nascimento. Aída leva o coronel para conhecer sua casa. Morena e Jéssica não deixam Rosângela saber de seu plano de fuga.

Delzuite se surpreende ao não encontrar o corpo de seu bebê no túmulo. Mustafá entrega a Aisha uma pulseirinha que estava com ela quando chegou. Lucimar leva Delzuite à delegacia de Helô. Waleska ajuda Morena e Jéssica. Ricardo observa Érica contar como terminou seu romance com Theo. Lucimar tenta explicar para Junior que Theo não é mais seu pai. Yolanda fica frustrada ao saber que Celso está falido. Wanda leva o coronel ao quarto de hotel de Lívia. Rosângela vê Lívia na boate.

