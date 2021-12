Salve Jorge: Rosângela quer convencer Haroldo que não mentiu

Em Salve Jorge, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 11, Rosângela tenta convencer Haroldo de que não mentiu para ele. Vanúbia encontra com Sheila no aeroporto. Lívia adianta para Élcio o percurso de sua prova na competição. Theo conta para Márcia que Jéssica é sua filha. Rosângela embarca com Vanúbia e Sheila. Pescoço pensa em Vanúbia. Lurdinha volta com Aisha para casa. Mustafá se recusa a falar com Berna. Rosângela liga para Haroldo. Helô simula a prisão de Sheila no avião, deixando Rosângela tensa. Berna chega à casa de Esma.

Demir avisa a Zyah que Ayla marcou um jantar no restaurante de Cyla. Farid conversa com Berna. Morena avisa a Theo que não irá morar com ele e Áurea novamente. Lívia ameaça atropelar Theo e Morena. Wanda sugere para Russo destituir Lívia do cargo de chefe da quadrilha. Jô flagra Riva ouvindo a conversa de Russo e Wanda. Helô diz a Ricardo que eles invadirão a boate na Turquia. Mustafá não deixa Aisha falar com Berna. Vanúbia se anima com a presença de Russo ao chegar à Turquia.

Perdeu o capítulo desta sexta-feira, 10? Assista aos vídeos.

