Salve Jorge: Raquel é morta por Lívia após ouvir conversa

No capítulo de Salve Jorge desta segunda-feira, 18, Helô libera Zyah e abraça Morena. Sarila se enfurece com o sumiço do genro. Bianca leva Maitê ao restaurante de Cyla e Tartan. Zyah conta para Helô que Mustafá iria comprar Morena de Russo. Raquel não consegue falar com a delegada. Lívia instrui Wanda a despistar Raquel quando sair do quarto. Morena mostra quem é Waleska para Helô. Mustafá tenta explicar como conheceu Morena, mas Berna não acredita. Drica exige que Stenio pague a fiança de Pepeu. Morena leva Helô ao alojamento das traficadas. Bianca vê Zyah com um grupo de turistas. Helô manda Raquel ficar longe de Wanda.

Pescoço mente para Delzuite e vai falar com Vanúbia. Junior afirma a Lucimar que a mãe está viva. Helô não consegue contar para Morena que Theo está casado. Rosângela responde Russo. Helô manda investigarem Rosângela. Bianca afirma a Maitê que Zyah só ficou com Ayla porque ela foi embora. Farid critica a nora por falar de Bianca para Zyah. Celso desautoriza Isaurinha na frente de Raissa. Antônia implora que Deborah a ajude a controlar o ex-marido. Raquel ouve Wanda e Lívia conversando e é morta por Lívia.

