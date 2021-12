Salve Jorge: Polícia flagra Wanda com um neném

Nesta segunda-feira, 28, em Salve Jorge, Sheila fica chocada com a revelação de Morena sobre o tráfico de mulheres. Helô comenta que estranhou a reação de Morena com Wanda. Lurdinha vê um bebê no carro com Wanda e a ajuda a levá-lo para casa.

Áurea se decepciona ao saber que Érica vai sair do regimento. Theo ameaça desistir de Morena se ela aceitar viajar com Lívia. Morena decide denunciar Wanda por tráfico de bebês. Sarila fica encantada ao ver Ayla vestida de noiva. Zyah afirma a Demir que ama Ayla. Fatma insinua a Mustafá que Pepeu roubou o dinheiro de Berna.

Wanda conta para Lívia que recebeu um estranho aviso no hotel. Russo inventa para Lucimar que Morena está envolvida com drogas. Santiago leva mais um bebê para Wanda. Carlos e Antônia são fotografados juntos. Celso não aceita que a ex-mulher vá à apresentação de Raissa. Márcia afirma que Theo se arrependerá de ter trocado Érica por Morena. Aída faz um escândalo por causa de Nunes. A polícia flagra Wanda com um neném.



