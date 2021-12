Salve Jorge: Mustafá decide ir para o Brasil

Nesta sexta-feira, 21, em Salve Jorge, Berna segue as orientações de Wanda na conversa com Helô. Vanúbia fala mal de Delzuite. Junior procura por Theo e pede ajuda a Drago. Rosângela descobre o esconderijo de Morena e Jéssica. Élcio avisa a Érica que precisa conversar com ela. Drago diz a Theo que Junior perguntou por ele. Theo pensa em Morena. Morena lembra de seu casamento e é consolada pelas amigas. Helô confidencia a Mustafá que sua filha pode ter sido traficada.

Lívia exige que Wanda termine seu relacionamento com Nunes. Aída acredita que foi traída pelo coronel e fica inconsolável. Mustafá decide ir para o Brasil com Helô, e Berna fica nervosa. Waleska ameaça Rosângela. Bianca estranha a reação de Stênio à sua presença. Ayla afirma que não vai esperar por Zyah. Rosângela orienta Russo a revistar o quarto que Jéssica, Morena e Waleska arrumaram.

