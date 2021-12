Salve Jorge: Mustafa constata que Jéssica está morta

Nesta terça-feira, 22, em salve Jorge, Lívia foge, deixando Jéssica desacordada. Wanda e Russo encontram o quarto de Lívia vazio. Lívia conversa com Stênio sobre a investigação da adoção de Aisha.

Morena procura Jéssica, e Aída a encontra desacordada. Mustafá constata que Jéssica está morta. Antônia ajuda Morena e a leva até Theo. Russo percebe a desconfiança de Helô. Lívia simula desespero com a morte de Jéssica e Deborah tenta acalmá-la.

Morena acusa Wanda de ter matado Jéssica. Sarila perdoa Ayla. Tamar descobre que está grávida. Celso manipula Raissa para não falar com Antônia. Helô descobre que Lívia mandou um funcionário interditar o banheiro do hotel e fica intrigada. O coronel manda Érica e Márcia à delegacia para falar com Helô sobre Jéssica. Morena afirma que vingará a morte de Jéssica.

