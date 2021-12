Salve Jorge: Morena vê Theo e Érica se beijando

Nesta sexta-feira, 29, na novela Salve Jorge, Lucimar e Morena se abraçam. Áurea se faz de vítima para Theo e descarta a medicação assim que o filho vai embora. Érica reclama de Áurea para Márcia. Helô avisa a Lucimar que ninguém pode saber sobre Morena. Morena pergunta por Theo para Barros, mas ele desconversa. Lucimar anuncia para a comunidade que o exame de DNA deu negativo. Júnior descobre que Morena não morreu e liga para Theo, que não acredita no menino. Cacilda incentiva Áurea a entrar em um curso. Lívia vai à casa de Theo. Helô e Stenio dormem juntos. Drica diz a Pepeu que não deixará seus pais reatarem.

Áurea fala para Theo que Lívia esteve em sua casa e ele fica furioso. Morena vê Theo e Érica se beijando e Barros tenta consolá-la. Rosângela afirma que sabe que Antônia não é a chefe da organização. Wanda liga para Nunes. Waleska se encontra com Almir. Irina fala de Lívia para Russo. Mustafá se irrita com a conversa que tem com Demir sobre Morena e Berna fica nervosa. Maitê avisa a Bianca que Ayla e Sarila estão no restaurante. Pescoço e Vanúbia são levados por um guarda como testemunha de um crime. Helô conta para Morena que Theo está morando com Érica.

adblock ativo