Salve Jorge: Morena recusa proposta para deixar País

No capítulo desta terça-feira, 6, de Salver Jorge, Morena recusa a proposta de Sheila por causa do noivo. Theo pensa em vender um terreno e comprar uma casa para viver com Morena. Julinha deixa um recado para Érica. Haroldo fala para Lívia que seu cliente da Polícia Federal está vindo para Madri. Jéssica diz a Waleska que Rosângela contou para Russo sobre a ameaça de Irina. Morena se emociona com seu vestido de noiva. Lívia sugere ir com Haroldo até a boate que está sendo investigada. Farid confunde Demir e o expulsa de casa. Ayla se machuca e Zyah a leva para casa.

Demir atira contra a garrafa de Tamar, mas acerta a de Ayla sem querer. Leonor pede a Maitê que reforme joias para Emily. Thompson recebe uma casa de herança de sua tia. Carlos conta que Celso e Arturo continuam apostando nos cavalos. Russo desconfia de Lívia. Sidney e Lurdinha ensaiam alguns passos com Sheila. Lívia manda Russo tirar Irina da boate. Mustafá entrega a Aisha uma pulseira de recém-nascido. Thompson descobre que a casa que ele herdou é de Morena. Lívia e Haroldo seguem para a boate.

