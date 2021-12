Salve Jorge: Morena pede para voltar para a Turquia

Nesta segunda-feira, 08, em Salve Jorge, Morena e Théo se beijam. Wanda critica Lívia por ter denunciado Theo. Érica descobre que o marido não está no regimento. Creusa fala para Stenio que Helô está com ciúmes dele e Lívia. Theo não conta para Morena sobre a gravidez de Érica. Julinha mostra a Márcia a notícia sobre a denúncia de Lívia contra Theo. Rosângela acerta a ida de Vanúbia para a Turquia, mas fica tensa quando ela conta que é do Morro do Alemão. Russo fica impressionado com a repercussão que Lívia deu para o caso com Theo. Helô e Ricardo veem o vídeo com o treinamento de Jô. Theo confessa a Érica que se envolveu com Lívia. Morena se revolta contra o pai de sua filha.

Lucimar ofende Lívia na frente do hotel. Celso se preocupa com a ida de Raissa ao psicólogo. Antônia pede para Jussara informar quando sua filha voltar para casa. Russo fica interessado no show de Jô. Rosângela fala de Vanúbia para Wanda. Pescoço negocia o recibo que mandou falsificar para convencer Delzuite do falecimento de sua avó. Demir critica Zyah por ter reatado com Bianca. Cyla conversa com a brasileira e reclama de suas tentativas de acabar com o casamento do guia. Ayla pensa em como afastar Bianca da Capadócia. Morena pede para voltar para a Turquia e ajudar Helô com o plano contra a quadrilha.

