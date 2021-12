Salve Jorge: Morena estreia na boate

Nesta terça-feira, 18, em Salve Jorge, Delzuite pensa em vender seus bens e montar um negócio para Pescoço. Berna discute com Aisha. Lívia fica apreensiva ao saber que Ricardo quer falar com ela. Fatma avisa a Berna que Stênio e Helô ficarão hospedados em sua casa. Ayla ajuda Tamar a sair de sua casa, sem que Sarila veja. Bianca conta para Zyah que Ayla a procurou. Jéssica e Morena questionam Adam sobre a manutenção do ar condicionado. Rosângela fica feliz por ajudar Irina.

Raquel e Amanda discutem sobre as joias que colocarão em suas listas. Márcia sugere que Érica se queixe de Élcio com o coronel. Jô observa Wanda saindo do hotel. Aída tenta insistentemente falar com o namorado. Wanda almoça com o coronel. Júnior liga para Theo. Lucimar tenta falar com Theo sobre Morena. Rosângela e Waleska discutem. Junior fala de Morena e Theo se emociona. Helô deixa que Jô continue tentando encontrar Wanda. Morena começa na boate.

adblock ativo