Salve Jorge: Morena e Júnior vão morar na casa de Théo

No capítulo de Salve Jorge desta terça-feira, 20, Russo inventa uma desculpa para Lívia. Sarila volta para casa e descobre que a filha mais nova fugiu. Stênio pede Bianca em casamento. Sidney finge ser o namorado virtual de Lurdinha. Theo tenta falar com Érica, que o despreza. Thompson aceita a oferta de Diva pela casa de Lucimar. Raquel conta para Maitê que as joias que levou para serem avaliadas são falsas. Aisha ouve Stênio falar que faltam documentos de sua adoção e decide esclarecer sua história sozinha.

Barros descobre uma pista sobre Djanira/Wanda. Miro anuncia um empate no concurso "Garota da Laje". Deborah demite Morena do escritório. Lívia manda instalar uma escuta na boate. Zyah se surpreende ao saber que Stênio e Bianca vão se casar. Wanda marca com Santiago a entrega de um bebê. Áurea se espanta quando Theo entra em casa com Morena e anuncia que ela e Junior vão morar com eles.

Salve Jorge vai ao ar na Rede Globo, a partir das 21h15.

adblock ativo