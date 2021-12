Salve Jorge: Morena e Jéssica são revistadas no aeroporto

Nesta segunda-feira, 6, em Salve Jorge, Waleska e Rosângela temem que algo aconteça com Morena e Jéssica. Lívia manda Wanda não fazer nada contra Morena. Jéssica passa mal.

Pescoço procura Vanúbia. Maitê fica surpresa ao saber que Bianca continuará na Capadócia. Stênio e Helô quase se beijam. Morena e Jéssica são revistadas no aeroporto. Isaurinha tenta convencer Antônia a desistir do divórcio. Celso combina de se encontrar com Amanda. Aída acredita que Nunes a pedirá em casamento.

Theo briga com Élcio e o manda se afastar de Érica. Salete cobra seu salário para Drica. Ayla observa Demir abordar turistas. Mustafa elogia Berna por ter feito a suposta doação a Lívia em seu nome. Pepeu pega o envelope com os dólares na casa de Mustafa. Wanda vai para o aeroporto. Junior fica feliz ao ver a mãe sair pelo portão de desembarque.

