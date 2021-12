Salve Jorge: Morena e Jéssica armam um plano para escapar

Nesta segunda-feira, 24, em Salve Jorge, Berna recebe um telefonema de Wanda e disfarça na frente de Mustafa e Helô. Stênio conta para Helô que encontrou Bianca. A delegada questiona Berna sobre o telefonema de Wanda. Miro acerta com Vanúbia para ela trabalhar na laje com os turistas. Zyah sai para comprar roupas para Bianca e ela acha graça. Ayla se declara para Zyah, que fica abalado. Rosângela pede para Russo e Irina deixarem ela e as meninas ligarem para casa por causa do Natal. Theo dá presentes de Natal para Junior.

Morena liga para casa. Theo avisa a Junior que eles vão ficar sem se ver por um tempo. Érica passeia com Ricardo. Um dos seguranças passa mal e Jéssica e Morena pensam em fugir. Galego encontra Jéssica fora do apartamento. Áurea não deixa Junior falar com Theo no telefone. Delzuite lamenta a prisão de Pescoço para Lucimar. Junior foge da escola para ir em Deodoro ver o pai. Morena e Jéssica armam um plano para escapar. Lucimar descobre que Junior não entrou no colégio.

