Salve Jorge: Morena descobre que foi enganada

Nesta terça-feira, 4, em Salve Jorge, Théo chora por não conseguir chegar a tempo para encontrar Morena. O padrinho de Théo o encontra no aeroporto e recupera sua moto. Lucimar reclama com Helô de ter se afastado de Morena. Helô pede para Drika encontrar Morena em Istambul. Antonia vê a sala de Haroldo pelo computador de Lívia. Théo vai à casa de Helô para falar com Lucimar. Élcio manda flores para Érica. Théo procura a veterinária. Rachel tenta conversar com Aída.

Amanda desconfia quando Leonor diz que suas joias são de Emily. Stenio marca de sair com Rachel. Haroldo manda Lena chamar Morena para trabalhar no escritório. Érica vai à casa de Élcio. Zyah conta para Bianca que vai se casar com Ayla. Farid afirma que Zyah não quer se casar com Ayla. Morena chega a Istambul e liga para Lucimar do celular de Wanda. Lucimar mostra uma foto da filha na Turquia para todos. Morena descobre que foi enganada e enfrenta Wanda.

