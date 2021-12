'Salve Jorge': Morena desaba ao receber cheque de Théo

A pedido de Théo (Rodrigo Lombardi), Sheila (Lucy Ramos) vai até o trabalho de Morena (Nanda Costa) com uma bomba em Salve Jorge. "Você não acredita quem foi na sua casa!" diz ela, estendendo o cheque que o capitão fez para reembolsá-la dos gastos com o casamento, que foi cancelado recentemente após uma briga dos pombinhos.

Num misto de surpresa e emoção, Morena guarda o cheque no sutiã e comemora: "É ruim que não ia pagar! É ruim!". Mas quando Sheila vai embora, ela cai no choro, provavelmente com saudades do grande amor de sua vida.

A cena vai ao ar nos próximos capítulos.

