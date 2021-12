Salve Jorge: Morena corta a luz da boate

Nesta quarta-feira, 6, em Salve Jorge, Helô descobre que o mandante de seu atentado foi Santiago. Wanda recebe a notícia de que o ataque contra a delegada falhou e tem uma ideia para resolver seu problema. Helô e Barros interrogam o capanga de Santiago. Russo repreende Wanda por tentar eliminar Helô. Morena corta a luz da boate.

Aída pega o telefone de Wanda no celular de Nunes. Russo conta para Lívia sobre o atentado que Wanda tentou armar para Helô. Wanda atropela Santiago. Stenio pede para reatar com Helô. Demir combina de visitar Adam no trabalho. Russo descobre que houve uma sabotagem na boate. Sheila procura Theo.

