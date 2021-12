Salve Jorge: Morena conta para Demir que foi traficada

Nesta segunda-feira, 25, em Salve Jorge, Theo desafia Lívia, e Áurea se preocupa com o filho. Stenio se recusa a dar o endereço de Wanda para Helô. A delegada fala para Jô que vai prepará-la para uma operação policial. Lucimar avisa a Helô que Sheila a levará até o trabalho de Wanda. Helô decide acompanhá-las. Cyla questiona Morena sobre sua chegada à Turquia. Ayla desconfia de Zyah. Mustafá consola Aisha ao saber que o exame de DNA deu negativo. Sheila fica aflita ao se aproximar do trabalho de Wanda e vai embora com Lucimar. Helô vai ao escritório de Wanda e começa a fazer perguntas sobre Santiago. A vilã tenta atingir a delegada, mas não consegue.

Lívia ameaça Wanda ao saber que o cerco está se fechando contra ela. Rosângela chega ao Brasil com Garcez. Aída exige que Nunes mostre a mulher que estava com ele no restaurante. Raquel consegue que Lívia patrocine Élcio. Stenio reclama por Helô ter interrogado Wanda em seu trabalho. Rosângela vai com Wanda pegar bebês para serem adotados. Zyah conta para Ayla que Mustafá comprou Morena, e Farid escuta. Celso pede desculpas para Érica por falar tanto da ex-mulher. Amanda flagra Antônia e Carlos em um restaurante e arma um escândalo. Leonor ajuda Isaurinha a cuidar de Arturo. Morena conta para Demir que foi traficada.

