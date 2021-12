Salve Jorge: Morena conta a Mustafá que está grávida

Nesta sexta-feira, 22, em Salve Jorge, Waleska se revolta com Rosângela por causa de Morena. Berna cobra explicações de Mustafá. Zyah deixa Morena em sua caverna. Lena conta para Stenio que Lucimar tentará processar Lívia. Drica discute com Helô. Morena vê as notícias sobre Theo e fica emocionada. Ayla acredita que Bianca voltou para a Turquia e está na caverna de Zyah. Morena conta a Mustafá que está grávida. Lívia fala para Wanda que Helô está trabalhando com Ricardo. Áurea critica Theo por culpar Lívia pelo desaparecimento de Morena. Raissa apressa Antônia para se encontrar com Celso.

Arturo sente-se mal. Demir descobre que Zyah e Mustafá estão ajudando Morena. Clóvis não acredita que Lurdinha encontrará sua irmã por meio da foto de sua pulseirinha. Aisha fica decepcionada com o resultado do exame de DNA. Ayla e Tamar vão à caverna de Zyah. Demir tenta conseguir um emprego para Morena. Celso vai com Érica pegar Raissa na casa de Antônia. Raquel reconhece Wanda e se surpreende ao vê-la falando com Nunes.

