Salve Jorge: Morena consegue prender Irina no depósito

Nesta quinta-feira, 6, em Salve Jorge, Wanda tenta fugir de Berna, mas não consegue. Helô comenta com Maitê que se incomoda com o comportamento de Lívia. Wanda avisa a Lívia que mudou de hotel por causa de Berna. Helô fala para Stenio que Aisha pode ter sido traficada. Russo manda Waleska levar comida para Morena e ela aproveita para conversar. Vanúbia marca um encontro com Pescoço. Sidney fala para Diva que Clóvis pegou o dinheiro do banco e ele se esconde na casa de Galdino. Théo combina um passeio com Junior. Áurea pensa em pedir a ajuda de Érica para fazer uma festa surpresa para o filho. Morena consegue prender Irina no depósito.

Russo procura por Irina na boate e se preocupa. Morena se esconde nos quartos da boate. Lena vai à casa de Morena. Russo avisa Lívia do sumiço de Irina. Berna fica nervosa ao ouvir que os cúmplices de Adalgisa/Wanda serão presos. Sarila vê Zyah com Bianca e decide se aproximar. Rachel conta para Stenio que Leonor presenteia Emily com suas joias. Lívia pega bebês para serem traficados. Rachel pede carona para Lívia, que tenta fingir tranquilidade. Antonia decide ir para Istambul com Celso. Jéssica leva comida para Morena e vê Irina em seu lugar.

adblock ativo