Salve Jorge: Morena consegue fugir

Nesta quarta-feira, 20, em Salve Jorge, Zyah se surpreende com a forma como Russo se refere à Morena e decide falar com Mustafá. Mustafá se culpa por não ter entendido o pedido de socorro de Morena. Jô entrega a Helô a cópia da denúncia que a mãe de Jéssica fez quando ela desapareceu. Russo combina com Irina de dividir o dinheiro da venda de Morena. Élcio conta para Theo que Lívia vai processá-lo. Helô tenta tranquilizar Lucimar. Lívia reclama de Russo ter levado Jéssica para o Brasil com Morena.

Helô expulsa Stenio de sua casa ao saber que ele representará Lívia no processo contra Theo. Morena fica preocupada quando é deixada sozinha na boate. Berna vê Mustafá guardar dinheiro para sair e fica intrigada. Wanda mente para Lucimar sobre Morena. Ricardo diz a Helô que investigará os bordéis na Turquia. Irina desconfia de Rosângela. Mustafá se preocupa com a demora de Russo em trazer Morena. Morena consegue fugir, mas um carro explode perto dali.

