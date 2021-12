Salve Jorge: Morena comemora a prisão de Wanda

Nesta terça-feira, 29, em Salve Jorge, Wanda é presa, e Lívia sugere que ela convoque Stênio para defendê-la. Helô fala para Lucimar que Morena está envolvida com drogas. Morena comemora a prisão de Wanda. Helô discute com Stênio por causa de Wanda.

Morena pensa em aproveitar a prisão da traficante e contar a verdade para Helô. Pescoço não deixa Delzuite brigar com Vanúbia. Lucimar acusa Morena de estar usando drogas.

Helô pede para fazer um reconhecimento com Wanda. Todos participam do casamento de Ayla e Zyah. Farid critica Mustafá por ter saído de casa depois de descobrir a mentira de Berna. Morena pede para conversar com Helô.

Élcio insiste que Érica não vá embora. Márcia ouve Theo discutindo com Morena. Antônia visita Wanda. Berna e Delzuite chegam à delegacia para fazer o reconhecimento.

