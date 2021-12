Salve Jorge: Morena aparece para Helô

No capítulo de Salve Jorge desta quinta-feira, 14, Russo flagra Waleska ao telefone. Rosângela fala para Irina que não está interessada em seu cargo. Helô e Ricardo vão à boate onde Waleska disse ter trabalhado. Lívia pensa em Theo. Érica fala para Theo tomar cuidado com Élcio na competição. Berna diz a Helô que viu Lívia e Wanda juntas. Aisha se recusa a ir com Mustafá ao Alemão. Drica e Pepeu pensam em como podem ser deportados.

Helô conversa com Barros sobre o envolvimento entre Lívia e Wanda. Bianca fala para Maitê que vai dispensar Zyah. Sarila insiste que Murat se case com Morena antes do nascimento do bebê. Áurea reclama de Érica para Cacilda. Morena descobre que todos no Alemão pensam que ela está morta. Wanda avisa a Russo que vai para a Capadócia se esconder. Waleska afirma a Irina que não está passando mensagens ameaçando Wanda. Cyla estranha a proximidade entre Morena e Demir. Morena aparece para Helô na webcam.

