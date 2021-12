Salve Jorge: Morena aceita trabalho no exterior

Nesta sexta-feira, 23, em Salve Jorge, Morena consegue que Thompson impeça o despejo de sua mãe. Diva repreende Clóvis por desistir de comprar a casa de Lucimar. Barros descobre que Santiago está envolvido no processo de tráfico de bebês. Morena descobre que Diva não pagou a dívida de sua mãe com o proprietário da casa. Mustafá explica como Pepeu deve abordar os turistas. Sarila se surpreende com a revolta de Ayla. Zyah vê Bianca vestida de noiva. Drica e Pepeu comemoram a nova empregada.

Deborah conta para Haroldo que Raquel traiu Helô com Stênio. Morena discute com Áurea e deixa a casa de Theo. Wanda chama Morena para conversar. Bianca provoca Zyah. Theo vai atrás de Morena. Érica vê a mensagem de Theo e Márcia a estimula a respondê-la. Berna desconversa quando Helô tenta falar sobre a adoção de Aisha. Theo se surpreende ao saber que Lucimar foi despejada. Morena aceita o trabalho no exterior oferecido por Wanda.

