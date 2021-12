Salve Jorge: Márcia descobre que Theo se envolveu com Lívia

No capítulo de Salve Jorge desta sexta-feira, 22, Morena volta para seu quarto apressada. Almir recebe instruções de Helô. Ricardo e a delegada treinam Jô. Sarila reclama de Cyla ter deixado Bianca dançar em seu restaurante. Almir observa Wanda. Morena foge quando começa a sentir contrações. Márcia descobre que Theo se envolveu com Lívia. Morena encontra uma gruta para se abrigar. Esma repreende Ayla por pensar em Bianca. Todos elogiam a dança de Bianca. Morena entra em trabalho de parto. Junior sonha com a mãe e Lucimar fica nervosa.

Helô tem um mau pressentimento. Almir e Demir procuram Morena pela vila. Theo envolve Lívia e pergunta pela morte de Jéssica. Stenio ouve Helô falar de Morena e fica intrigado. Nasce a filha de Morena e ela resolve chamá-la de Jéssica. Demir e Almir encontram Morena. Helô vai para Istambul. Lívia decide ir para a Capadócia e Élcio fica sem entender seu comportamento. Lucimar vai com Sheila falar com Ricardo. Almir chega com Morena e a bebê no hotel. Lívia confessa para Wanda que está apaixonada por Theo.

