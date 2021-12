'Salve Jorge': mãe de Morena fica entre a vida e a morte

Lucimar (Dira Paes), mãe de Morena (Nanda Costa), será vítima de bala perdida após tiroteio iniciado pelo ex-genro Beto (Sacha Bali) e seu bando, segundo a revista Guia da TV. O criminoso ouve que Morena está no exterior e imagina que ela voltará cheia de dinheiro.

Ele inicia plano de pegar a guarda do filho Junior (Luiz Mello) e ganhar pensão da ex-namorada. Beto vai à casa de Lucimar, tenta levar o menino e é impedido. Irritado, ele vai a um baile no Complexo do Alemão, arranja confusão e inicia tiroteio. Uma das balas atinge Lucimar, que fica entre a vida e a morte.

