Salve Jorge: Lucimar vê Lívia na rua e a ofende

No capítulo de Salve Jorge desta quarta-feira, 6, o piloto do jatinho consegue tranquilizar Wanda. Lívia avisa a Russo para tomar cuidado com Wanda. Élcio pede para entrar na equipe que competirá na Turquia. Nunes leva uma foto de Wanda para Helô e presta esclarecimentos pelos depósitos que fez em sua conta bancária. Rosângela é destratada pelas mulheres traficadas. Theo, Lucimar e Junior se emocionam na missa em homenagem a Morena. Lucimar vê Lívia na rua e a ofende na frente de todos. Junior pede para Thompson brincar com ele.

Lívia fala para Haroldo que não reconheceu Alejandro sem eu depoimento. Helô confirma que Alejandro e Russo são a mesma pessoa. Haroldo pede para Stenio conversar com Theo sobre as agressões de Lucimar a Lívia. Cyla estranha que Morena não se arrume para falar com Murat. Berna descobre os depósitos que Mustafá faz em um banco na Capadócia. Zyah e Demir deixam Ayla e Tamar em um bar e vão até a boate.

