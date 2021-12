Salve Jorge: Lucimar vai encontrar Wanda

Neste sábado, 02, em Salve Jorge, Lucimar orienta Sheila a marcar um encontro com Wanda. Stenio instrui Lena a mentir para Celso. Isaurinha evita falar com Arturo sobre a amizade com a família Flores Galvão. Leonor diz que visitará Lucimar, e Thompson reprova sua atitude. Aída conta para Raquel que viu Lívia e Élcio juntos. Érica evita Celso, e Márcia estranha. Theo pensa em Morena. Demir avisa a Morena que vai demorar para entregar o celular a Waleska. Wanda recebe mais uma mensagem pelo celular e fica angustiada. Nunes fala com Helô e Ricardo sobre Wanda. Sheila comenta com Lucimar que o coronel que trabalha com Theo pertence à quadrilha de Wanda.

Lurdinha vê Pescoço conversando com Vanúbia e conta para Delzuite, que não acredita. Nunes lembra que encontrou um bebê no carro de Lívia e Helô fica intrigada. Lívia manda Russo falar para Wanda procurá-la. Rosângela insinua para Garcez que quer abrir um negócio para ela. Haroldo reconhece Russo nas fotos do desfile de Lívia. Bianca lembra de Zyah. O guia reclama de Ayla querer ir ao Grand Bazar. Pepeu e Drica se beijam na rua e quase são presos. Lucimar avisa a Helô que Wanda vai à casa de Sheila e decide partir mais cedo para encontrar a vilã sozinha.

