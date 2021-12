Salve Jorge: Lucimar recebe mensagem de Morena e avisa Theo

No capítulo de Salve Jorge desta segunda-feira, 4, Waleska fica arrasada ao saber da morte de Jéssica. Russo e Irina anunciam que Rosângela trabalhará como modelo. Morena fala de sua preocupação com Lívia. Stenio e Helô se arrumam para o jantar. Lucimar recebe uma mensagem de Morena e avisa Theo. Morena e Waleska veem Rosângela sair da boate com Irina. O produtor de modelos fica encantado com Rosângela. Stenio e Helô se beijam. Nunes afirma que ajudará Wanda. Galdino tenta obrigar Pescoço a escolher entre Delzuite e Vanúbia.

Celso perde a guarda de Raissa. Carlos fala que vai ficar com Antônia depois que ela se divorciar. Morena enfrenta Rosângela. Helô pergunta a Lívia quem estava com ela no carro depois que Morena foi embora. Mustafá pede que Zyah vá ao Rio de Janeiro e Ayla não gosta. Bianca reclama de não conseguir ligar para Zyah. Helô invade o escritório de Stenio para falar com Wanda.

