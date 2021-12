Salve Jorge: Lucimar diz a Theo que desconfia de Lívia

No capítulo de Salve Jorge desta terça-feira, 19, uma mulher encontra Raquel caída e anuncia sua morte. Lívia finge emoção ao ver o corpo de Raquel. Drica reclama da falta da atenção de Helô. Lívia é consolada pela morte de Raquel. Irina decide ir com Wanda para a Capadócia. Russo desiste de entrar no hotel ao ver Helô chegar. Lívia finge emoção com a chegada da delegada, que estranha sua reação. Stenio e Haroldo não sabem como dar a notícia da morte de Raquel para Leonor. Celso reclama de ter que conversar com Antônia. Helô acusa Lívia de ter matado Raquel, mas logo se arrepende e faz um falso pedido de desculpa. A delegada planeja uma armadilha para a vilã. Morena pensa em Theo.

Bianca confessa para Maitê que está apaixonada por Zyah. Wanda e Irina visitam o restaurante de Cyla. Stenio e Haroldo comunicam a morte de Raquel. Thompson fica desolado e Lucimar o consola. Vanúbia provoca Pescoço. Morena volta para o restaurante de Cyla com Almir. Lívia conta o que fez com Raquel no hotel. Áurea discute com Érica. Lucimar fala para Theo que acredita que Lívia esteja envolvida com a morte de Raquel. Lívia orienta Russo a dar fim em Helô. Lívia fala para Élcio esquecer Raquel e se preocupar com a competição. Russo atira em Helô.

