Salve Jorge: Lucimar briga com Wanda, que pede ajuda a Lívia

No capítulo de Salve Jorge desta segunda-feira, 4, Creusa conta para Stenio que Helô sairá para uma ação policial. Lívia recebe uma intimação da Polícia Federal. Sheila teme a emboscada que Lucimar prepara para Wanda. Lívia fala para Russo que está apreensiva com o sumiço de Wanda. Lena avisa a Stenio que Mustafá quer falar com ele sobre Drica e Pepeu. Nunes não acredita que tenha se enganado sobre Wanda. Irina conta para Russo que Haroldo o reconheceu em uma foto do desfile. Helô passa uma mensagem para o perfil falso de Morena.

Lucimar briga com Wanda, que acaba conseguindo fugir. Wanda liga para Russo. Rosângela fala para Garcez sobre seu sonho de montar uma agência. Mustafá culpa Stenio pela ida de Pepeu e Drica para a Turquia. Lívia confronta Theo e pergunta sobre o dinheiro do processo. Celso deixa Érica sozinha em um jantar com sua família para discutir com Antônia. A tenente decide ir embora da casa de Celso. Wanda pede para Lívia hospedá-la.

adblock ativo